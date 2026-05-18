Mesrûr Barzanî û Selahedîn Behaedîn rewşa giştî ya Kurdistan û navçeyê gotûbêj dikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 18ê Gualnê pêşwazî li Sekreterê Giştî yê Yekgirtûya Îslamiya Kurdistanê Selahedîn Behaedîn kir.
Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand, di civînê de rewşa giştî ya Herêma Kurdistanê, Iraq û navçeyê hate gotûbêjkirin.
Hate diyarkirin, her du aliyan tekezî li ser giringiya aktîvkirina Parlamena Kurdistanê û saziyên yasayî û destûrî yên Herêma Kurdistanê kirin.