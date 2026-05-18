Mesrûr Barzanî: Em ji bo pêşxistina hevkarî û hevahengiya bi parêzgehên Iraqê re amade ne
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 18ê Gulanê pêşwazî li Parêzgarê Necefê Yûsif Mekkî Ginawî û şandeya pê re kir.
Li gorî daxuyaniya Hikûmeta Herêma Kurdistanê, di hevdîtinê de Serokwezîr Mesrûr Barzanî amadehiya hikûmetê ji bo pêşxistina hevkarî û hevahengiya di navbera Herêma Kurdistanê û parêzgehên Iraqê, bi taybetî ya Necefê de, di warên cihêreng de nîşan da.
Wekî di daxuyaniyê de hatiye diyarkirin: "Parêzgarê Necefê amaje bi armanca serdana xwe ya bo paytextê Herêma Kurdistanê kir ku bi mebesta pêşxistina têkiliyên du alî û sûdwergirtina ji reform û ezmûna serkeftî ya Hikûmeta Herêmê di sektorên cuda de ye, bi taybetî di warê dîjîtalkirina xizmetguzariyên giştî de."