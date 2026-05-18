Iraq: Ji nav axa welatê me êrîşî Siûdiyeyê nehatiye kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Wezareta Derve ya Iraqê nîgeraniya xwe ya kûr li beramber nûçeyên armanckirina Erebistana Siûdiyeyê bi sê dronan diyar kir, herwesa ragihand ku radar û berevaniya asmanî yên Iraqê tu zanyar li ser firandina wan dronan ji nav axa Iraqê tomar nekirine.
Wezareta Derve ya Iraqê îro (Duşemem, 18ê Gulana 2026ê) daxuyaniyek belav kir û tê de nîgeraniya deryayî ya xwe ya zêde li beramber wan raportan nîşan da yên ku behsa armanckirina dezgehên Siûdiyeyê bi rêya sê dronan dikin.
Wezareta navborî eşkere kir ku aliyên peywendîdar bo zanîna hûrgiliyên wê rûdanê yekser dest bi rêkarên lêkolînê kiriye. Tekez jî kir: "Tu zanyarek bi rêya amûrên berevaniya asmanî û radarên Iraqê nehatiye tomarkirina, ku behsa derbazbûn an bilindkirina wan dronan ji nav axa Iraqê bike."
Daxwaza Hevkariyê Ji Riyadê Tê Kirin
Bexdayê daxwaz ji aliyên berpirs ên Erebistana Siûdiyeyê kir ku alîkariya wan bikin û zanyaran li hev biguherin, daku bigihin encamên durist û rastîn ku xizmeta ewlehî û tenahiya her du welatên cîran bike.
Wezareta Derve ya Iraqê bal kişand ser kûrahiya peywendiyên dîrokî û birayane yên di navbera Bexda û Riyadê de û ragihand: "Helwesta Iraqê di redkirina her êrîşekê de, ku welatên cîran bike armanc, neguher e. Em rêzê li serwerî û ewlehiya neteweyî ya welatan digirin û em her karekî red dikin ku bibe sedema têkdana tenahiya deverê yan zirarê bigihîne peywendiyên me."
Ev berteka fermî ya Iraqê piştî wê yekê tê ku Berdevkê Fermî yê Wezareta Berevaniyê ya Erebistana Siûdiyeyê Turkî Malîkî duhî ragihandibû ku hêzên berevaniya asmanî yên welatê wî kariye rêyê li sê dronan bigirin û wan têk bibin, piştî ku di sînorê asmanî yê Iraqê re hatibûn nav axa Siûdiyeyê.