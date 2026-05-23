Mesrûr Barzanî: Pirsa mûçeyê çareser dibe
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, piştî civînên xwe yên li paytexta Iraqê, di daxuyaniyeke rojnamevanî de ragihand, li ser mijarên nakok, bi taybetî li ser mafên destûrî û mûçeyan, têgihiştineke erênî di navbera Hewlêr û Bexdayê de heye.
Mesrûr Barzanî îro Şemiyê, 23ê Gulana 2026an, ku bi serdaneke fermî ya du rojan li Bexdayê ye, diyar kir ku civînên wî yên li gel Serokwezîrê Iraqê û Serokê Parlamenê di atmosfereke baş de derbas bûne.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî destnîşan kir: "Me li ser gelek mijarên girêdayî mafên destûrî yên Herêma Kurdistanê gotûbêjên berbiçav kirin. Heya niha têgihiştineke baş li ser van babetan heye û em ê di qonaxa bê de bi aliyên siyasî re jî nîqaşên hûrî bikin."
Barzanî bal kişand ser mafên mûçexuran û got: "Aliyên li Bexdayê jî di wê nêrînê de ne ku nabe babeta mûçeyan bi mijarên din ên siyasî û teknîkî re were têkelkirin. Divê daxwaz û mafên mûçexurên Herêma Kurdistanê mîna hemû xelkê din ê Iraqê werin dabînkirin û tu cudahî neyê kirin."