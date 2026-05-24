Mesrûr Barzanî: Çareseriya hertimî tenê bi rêzgirtina li destûrê ava dibe
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand ku di civînên wî yên li Bexdayê de hatiye tezekirin ku çareseriya hertimî û nehêlana arêşeyan tenê li ser bingehê danûstandin, hevpariya rastîn û rêzgirtina li destûra federal ava dibe.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Yekşem, 24ê Gulana 2026ê) peyamek li ser hesabê xwe yê tora civakî ya “X”ê belav kir û tê de behsa civîn û hevdîtinên xwe yên duhî (Şemî, 23ê Gulana 2026ê) yên li paytexta Iraqê kir.
Mesrûr Barzanî di peyama xwe de nivîsiye: "Roja Şemiyê li Bexdayê, me tekezî li ser wê yekê kir ku çareseriya hertimî tenê bi bingeha danûstandin, hevpariya rastîn û rêzgirtina li destûrê ava dibe."
ئەمڕۆ لە بەغدا، جەختمان لەوە کردەوە کە چارەسەریی هەمیشەیی تەنیا لەسەر بنەمای گفتوگۆ و هاوبەشی ڕاستەقینە و ڕێزگرتن لە دەستوور بنیات دەنرێت. pic.twitter.com/ZL0Ug26WKC— Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 23, 2026
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî duhî (Şemî, 23ê Gulana 2026ê) di çarçoveya seredaneke dîplomatîk a berfireh bo Bexdayê de, çend civînên giring li gel serokatiya her sê desthilatên federal (Bicihanîn, Qanûndanan û Dadwerî) kirin.
Piştgiriya Hewlêrê bo Kabîneya Nû ya Iraqê
Amanca serekî ya vê livîna dîplomatîk a berfireh a Serokwezîr Mesrûr Barzanî ragihandina piştgiriya fermî ya Herêma Kurdistanê bo biserxistina kabîneya nû ya Hikûmeta Iraqê bû, bi merema xizmetkirina wekhev a hemî welatiyan.
Her di wan civînan de bizavên cidî bo misogerfkirina yekdengiyeke neteweyî hatin kirin, daku arêşeyên hilawestî yên di navbera Hewlêr û Bexdayê de bi rengekî bingehîn bên çareserkirin; ku tê de tevahiya aliyan li ser pêdivîtiya rêzgirtina li qewareya fermî û federalî ya Herêma Kurdistanê, dûrxistina qanûnên neteweyî û vegeriyana ber bi destûrê hevnerîn bûn, daku hemî astengiyên siyasî û aborî bên rakirin.