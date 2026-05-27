Dihok 57 saliya parêzgehbûna xwe bi karnavaleke mezin pîroz dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Bi beşdariya mêvanên navxwe û biyanî û bi sazkirina çalakiyên hunerî û werzîşî, îro li bajarê Dihokê karnavaleke mezin bi boneya 56emîn salvegera parêzgehbûna bajêr birêve diçe.
Bajarê Dihokê îro 27ê Gulanê pîrozbahiya 57 saliya veguherîna xwe ya ji qezayekê bo parêzgehekê dike. Bi vê boneyê, li navenda bajêr karnavaleke berfireh tê sazkirin.
Bernameya Karnavalê
Endamê Komîteya Serperiştiya Karnavalê Hesen Fetah ji Kurdistan24ê re ragihand, çalakî dê saet 18:00 li Parka Newrozê ya li nav bazara Dihokê dest pê bike.
Li gorî zanyariyan, bernameya karnavalê wiha ye:
- Mêvan dê serdana koşkên taybet bikin ku ji bo danasîna dezgeh û rêveberiyên Dihokê hatine amadekirin.
- Hunermendên gelêrî û dengbêj dê beşdar bibin, da ku dewlemendiya çanda parêzgehê nîşan bidin.
- Mijara sereke ya îsal werzîş e. Ji ber serkeftina tîma Dihokê di "Cama Kendavê" de, dê yaneya Dihok SC û tîma keçan a Dihokê bi taybetî bêne xelatkirin.
Dîroka Parêzgehbûna Dihokê
Di 27ê Gulana 1969an de, bi yasaya hejmar 50, biryar hat girtin ku Dihok ji qezayeke ser bi parêzgeha Neynewayê ve, bibe parêzgeha 15emîn a Iraqê.
Dihok ku îro nifûsa wê zêdetirî 1 mîlyon û 600 hezar kes e, di nav 57 salên borî de wekî navendeke giring a çandî, aborî û niştimanî li Herêma Kurdistanê û Iraqê tê hejmartin. Bajarê Dihokê bi "Bajarê Pêkvejiyanê" û bedewiya xwe ya xwezayî tê naskirin.
Ji ber ku Dihok li bakurê rojavayê Herêma Kurdistanê ye û sînorê wê bi Tirkiye û Sûriyeyê re heye, xwedî pêgeheke stratejîk a bazirganî ye ku bandoreke mezin li ser aboriya herêmê dike.