Helbestvanê “Newrozê” Piremêrd li Saraya Silêmaniyê hat bibîranîn
Navenda Nûçeyan (K24) – Bi amadebûna hunermend û rewşenbîran, Komeleya Hunera Millî ya Kurdistanê bi hevkariya rêxistina CDO, bîranîna helbestvanê Kurd ê navdar Piremêrd bi çalakiyên mûzîk û helbestê li bajarê Slêmaniyê bibîr anî.
Di salvegera koçkirina şairê mezin ê Kurd Piremêrd de, li navenda Saraya Slêmaniyê çalakiyeke hunerî ya berfireh hat lidarxistin. Di çalakiyê de hunermendên wekî Zahîr Celal, Azad Mehmûd, Westa Celîl û hejmarek mûzîkjenên jêhatî beşdar bûn.
"Piremêrd sembola nasname û hişyariya Kurdî ye"
Hunermend Zahîr Celal di daxuyaniyekê de ji Kurdistan24ê re ragihand, komkirina wan a di vê rojê de ne tenê ji bo rêzgirtina li navekî edebî ye, lê belê rêzgirtin e li qonaxeke giring a dîroka rewşenbîrî û hişyariya Kurdî.
Zahîr Celal got: "Piremêrd ji bo min û gelek hunermendan tenê ne navê şairekî ye; ew sembola axaftina bi zimanê me, parastina nasnameyê û baweriya bi hêza hunerê ye. Beşdarbûna di vê bîranînê de berpirsiyariyeke çandî ye."
Helbesta "Newroz" û ruhê Kurdayetiyê
Celal bal kişand ser helbesta navdar a "Newroz" û destnîşan kir ku ev berhem bi tenê bes e ku navê Piremêrd her dem bi bilindî bihêle. Herwiha got: "Di wê helbestê de ne tenê ciwaniya ziman, lê belê hest, şanazî, hêviya jiyanê û ruhê Kurdayetiyê heye. Ew nîşan dide ku şairek çawa dikare di çend peyvan de hestên gelekî kom bike."
Herwiha hunermend Zahîr Celal anî ziman ku peywendiyeke kûr di navbera mûzîk û helbestê de heye û got: "Heke helbest peyva dil be, mûzîk dengê wî dilî ye. Em hewl didin bi deng û stranên xwe, peyvên Piremêrd di nav hestên xelkê de zindî bikin."
Piremêrd kî ye?
Piremêrd (Tewfîq kurê Mehmûd Axa) di sala 1867an de li bajarê Silêmaniyê ji dayik bûye. Ew wekî şair, nivîskar û rojnamevanekî pêşeng ê Kurd tê naskirin. Piremêrd di jiyana xwe de gelek sefer kirine û li Stenbolê jî maye, ku ev yek di geşepêdana fikrî ya wî de xaleke giring bûye.
Yek ji xizmetên herî mezin ên Piremêrd, zindîkirina cejna Newrozê bû. Newroz ji bo wî ne tenê şahiyeke salane, lê belê nîşana vejînê, nûbûna sirûştê û hêviya rizgariya gelê Kurd bû. Piremêrd di 19ê Hezîrana 1950î de koçî dawî kir, lê mîrateya wî ya wêjeyî û neteweyî heta îro mîna çavkaniyeke zindî berdewam dike.