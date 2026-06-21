Serok Barzanî û Usame Nuceyfî rewşa Iraq û herêmê gotûbêj kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî pêşwazî li Sekreterê Giştî yê Partiya Muttehîdûn Usame Nuceyfî û şandeya pê re kir û rewşa siyasî ya Iraqê gotûbêj kirin.
Serok Mesûd Barzanî îro 21ê Hezîrana 2026an pêşwazî li Sekreterê Giştî yê Partiya Muttehîdûn Usame Nuceyfî û şandeya pê re kir ku ji hejmarek kesayetên siyasî yên Iraqî pêk dihat.
Li gorî Baregeha Barzanî, di hevdîtinê de, rewşa siyasî ya Iraqê û asteng û derfetên li pêşiya proseyên siyasî yên Iraqê hatin gotubêjkirin.
Her wiha di civînê de tekezî li ser hevahengiya navbera aliyên siyasî ji bo derbasbûn û çareserkirina kêşeyan hat kirin.