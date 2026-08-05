Mekteba Rêkxistinê ya Kerkûk - Germiyanê ya PDKê bersiva Kerkûkê dide
Navenda Nûçeyan (K24) - Mekteba Rêkxistinê ya Parêzgeha Kerkûk - Germiyanê ya Partiya Demokrata Kurdistanê îro (Çarşem, 5ê Tebaxa 2026ê) di ragihandinekê de bersiva axaftinên Parêzgarê Kerkûkê da, û tekez kir ku destûr û madeya 140ê nexşeyeke rast û serdemane ji bo çareserkirin û nehêlana arêşeyên bajarî daniye.
Peyama Mekteba Rêkxistinê ya Kerkûk - Germiyanê ya PDKê:
Li ser axaftinên vê dawiyê yên Parêzgarê Kerkûkê, ku li ser çarenivîsa Kerkûkê û madeya 140ê axifîbû, Partiya Demokrata Kurdistanê herdem wisa dîtiye ku divê bajarê Kerkûkê bibe nimûneya pêkevjiyan û biratiyê, û pêxemetî parastina pêkevjiyan û nemana pirsgirêkan divê hemî pêkhateyên olî û neteweyî yên vî bajarî xwediyên maf û erkên xwe bin.
Tê nûkirin...