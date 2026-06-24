Derhêner Mihemed Ebdulezîz rûyê xwe yê şêwekariyê li Şamê nîşan da
Navenda Nûçeyan (K24) – Derhênerê navdar ê Kurd ê Sûriyê Mihemed Ebdulezîz, vê carê ne bi fîlmekî nû, lê bi pêşangeheke hunerî ya şêwekariyê derket pêşberî hunerhezan. Pêşangeha wî ya yekem li taxa Qesaa ya paytexta Sûriyê, Şamê, hat vekirin.
Mihemed Ebdulezîz ku di qada sînema û televizyonê de wekî derhênerekî nûjen û wêrek tê naskirin, di vê pêşangehê de ezmûneke dîtbarî ya cuda pêşkêş kir. Di tabloyên wî de "sarbûna makîneyê" û "kûrahiya giyanê mirovî" bi şêwazekî hunerî yê nûjen li hev hatine hûnandin.
Di merasîma vekirinê de gelek hunermend, rewşenbîr û mîdyakar amade bûn. Hunermend Teym Ebdulezîz ku kurê Mihemed Ebdulezîz e ji Kurdistan24ê re got: "Ev ji bo Mihemed ezmûneke nû û taybet e. Min hêj di zarokatiya xwe de dîtibû ku ew li baxçeyê wêneyan xêz dikir. Niha ew berhema ku wan salan dest pê kiribû li vir nîşanî me dide. Ez bi xwe jî niha ligel we van tabloyan dibînin."
Pêşangeh ji bo mêvanan rêwîtiyeke dîtbarî ya balkêş e. Tablo bi şêwazekî experimental hatine amadekirin û tê de hêmanên mekanîkî û giyanê mirovî hatine girêdan. Ev yek bû sedema nîqaşeke germ di navbera rexnegir û hunerhezan de li ser bandora teknolojiyê ya li ser giyanê mirov.
Ektera navdar Rana Rîşe jî pêşangeh wekî "ji nû ve jidayikbûnek" binav kir û got: "Em îro rûyekî din û kûr ê Mihemed Ebdulezîz dibînin. Di vê demê de dîtina tabloyên ku ji derveyî şêwazên klasîk û dubare ne, pir xweş e. Ev pêşangeh dewlemendiya afirîneriya wî ya veşartî nîşanî me dide."
Mihemed Ebdulezîz derhêner û senaryonivîsekî Kurd ê Sûriyê ye ku bi fîlmên xwe yên wêrek û kûr tê naskirin. Ew di berhemên xwe de realîzm, xeyala zanistî û felsefeya mirovî bi hostatî bikar tîne. Ev pêşangeha ku dê 5 rojan berdewam bike, di jiyana wî ya hunerî de wekî pêngaveke nû û giring tê dîtin.