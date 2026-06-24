Pêşewa Hewramanî: Kompaniyên petrolê li Herêma Kurdistanê dest bi berhemanînê kiriye
Navenda Nûçeyan (K24) - Berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku kompaniyên petrolê yên navdewletî bi qonax dest bi berhemanîna petrolê kiriye û xişteya demkî ya vegeriyana hemî kompaniyan bo ser karên wan eşkere kir, ku ev yek piştî temambûna karên nûjenkirina wan zeviyan tê yên ku di êrîşên borî de zirar bi wan ketibû.
Berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Pêşewa Hewramanî îro (Çarşem, 24ê Hezîrana 2026ê) daxuyaniyek belav kir û tê de amaje bi wê yekê kir ku kompaniya “HKN”ê niha bi 7.000 bermîlên rojane dest bi berhemanînê kiriye û biryar e Yekşema bê jî karên xwe li zeviya Etrûşê dest pê bike.
Xişteya vegeriyana kompaniyên petrolê bo ser karên wan
Di derheqa kompaniyên din de, Pêşewa Hewramanî ragehand ku îro kompaniya “Gulf Keystone”ê li Zeviya Şêxanê dest bi berhemanînê kiriye. Herwisa biryar e ku li roja Înê, kompaniya “DNO”yê jî li Zeviyên Tawkê û Pêşxabûrê dest bi karên xwe bike, û kompaniya “Hunt Oil”ê jî dê di 8ê Tîrmehê de vegere ser karên xwe.
Berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ron jî kir ku sedema paşkeftina destpêkirina hinek ji van kompaniyan bo wan zirarên zêde vedigere yên ku di êrîşên borî de ketibûn ser zeviyan, ku pêdivîtiya wan bi dem û amadekariyan hebû, bo nûjenkirin û vegerandina wan bo rewşa asayî.
Xişteya vegeriyana kompaniyên navdewletî:
Kompaniya “Gulf Keystone”ê (Zeviya Şêxan): Îro Çarşemê dest bi berhemanînê kir.
Kompaniya “HKN”ê: Niha bi 7.000 bermîlên rojane dest pê kiriye; Roja Yekşema bê li Zeviya Etrûşê dest pê dike.
Kompaniya “DNO”yê (Tawkê û Pêşxabûr): Roja Înê dest bi karên xwe dike.
Kompaniya “Hunt Oil”ê: Di 8ê Tîrmehê de vedigere ser karên xwe.
Ev daxuyaniya Berdevkê Hikûmetê nîşaneka giring e bo vejîna xeta aborî û pîşesaziya petrolê li Herêma Kurdistanê piştî rawestiyan û zirarên ku ji ber êrîşan çê bûbûn. Vegeriyana qonax bi qonax a kompaniyên mezin ên mîna Gulf Keystone, HKN û DNO, baweriya kompaniyên biyanî bi ewlehiya deverê û jîngeha veberhênanê li Kurdistanê xurttir dike. Ev pêngav dê bandoreka rasterast li ser zêdebûna dahata navxweyî û pêşxistina aboriya deverê bike.