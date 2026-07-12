Li Soranê amadekarî bo pêşwazîkirina serdankerên Şîe hatin destpêkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Li sînorê Îdareya Serbixwe ya Soranê, amadekariyeka berfireh bo pêşwazîkirina li wan serdankerên mezhebê Şîeyan hatiye destpêkirin ên ku bi merema tevlîbûna di merasîma Çiliya Îmam Husên de di Deriyê Navdewletî yê Hacî Omeranê re berê xwe didin bajarên Necef û Kerbelayê.
Li gorî zanyarên peyamnêrê Kurdistan24ê Bekir Silêman, ev çend roj in ku li Havîngeha Kanî Maranê li Geliyê Elî Begê bo pêşwazîkirina wan serdankerên ku ji Komara Îslamî ya Îranê ve tên nav axa Herêma Kurdistanê dest bi amadekariyan hatiye kirin. Westgeha yekê ya pêşwazîkirinê dê li Deriyê Hacî Omeranê be û westgeha duyê jî li Havîngeha Kanî Maranê hatiye danan.
Alîkarî û Xizmetkariyên Hatine Amadekirin
Li ser kalitiya xizmetkariyan hat aşkerekirin ku westgeh bi rengekê rêkxistî hatine amadekirin, wekî:
- Vegirtina çadiran: Cihên guncayî bo bêhnvedanê hatine çêkirin.
- Xwarin û vexwarin: Tevahiya pêdivîtiyên serekî yên xwarin û vexwarinê bo serdankeran hatine dabînkirin.
- Tîmên hawarçûnê: Tîmên Berevaniya Şiyarî û Tenduristiyê li wî cihî hatine danan, daku çavdêriya rewşa serdankeran bikin.
Her li gorî plana ku hatiye danîn, piştî bêhnvedana li van westgehan, bi hezaran serdanker bi rêya pas û mînîpasên taybet bo westgehên din tên veguhastin.
Ev Pênc Sal in Alîkariya Hikûmeta Herêma Kurdistanê Berdewam e
Ev pênc sal in ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi hemî rengan hêsankarî û xizmetkariyan pêşkêşî bi sedan hezar serdankeran dike, daku bi rengekê aram û bisilametî di axa Herêma Kurdistanê re derbaz bibin, bo bicihanîna merasîmên xwe yên dînî li bajarên Necef û Kerbelayê.