PWK: Me jenosîda Geliyê Zîlanê ji bîr nekirîye û em ji bîr nakin jî
Navenda Nûçeyan (K24) – Buroya Ragehandinê ya Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) (Duşem, 13ê Tîrmeha 2026ê) di salvegera 96ê ya Jenosîda Gelîyê Zîlanê de daxuyaniyek belav kir û tê de ragehand; her wekî çawa di dema Serîhildana Agirîyê de û di roja 13ê Tîrmeha 1930an de 15 hezar Kurd bi hovîtî hatin kuştin, ew her wekî malbata şehîdan wê jenosîda mezin ji bîr nakin û qesasên wê rûreş dikin.
Di daxuyaniya PWKê de hat aşkere kirin ku ev jenosîda mezin di sala 1930an de, bi fermandariya General Salih Paşa, Fermandarê Kolordîya Dewleta Tirkiyeyê hat kirin. Di encama vê komkujiya hov de, nêzîkî 15 hezar Kurdan ku di nav wan de zarok, jin, pîr û dergûşên nûbûyî hebûn, bi guleyan û sîngûyan hatin qetlkirin û 44 gundên herêmê bi temamî hatin şewitandin. PWKê tekez kir ku piştî derbazbûna 96 salan jî, ew vê qirkirinê şermezar dikin û hemû şehîdên Kurdistanê bi rêzdarî bi bîr tînin.
Peyama Buroya Ragehandinê ya Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK):
Buroya Ragehandinê ya Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK):
--Me Jenosîda Gelîyê Zîlanê Ji Bîr Nekirîye û Em Ji Bîr Nakin Jî
--Ma Jenosîdê Gelîyê Zîlane Xo Vîr Ra Nêkerd û Ma Do Vîr Nêkê Zî
--Zilan Soykırımı’nı Unutmadık, Unutmayacağız
Me Jenosîda Gelîyê Zîlanê Ji Bîr Nekirîye û Em Ji Bîr Nakin Jî
Di dema Serîhildana Agirîyê de, di roja 13yê Temûza 1930an de Dewleta Tirkîyeyê li Gelîyê Zîlanê jenosîdeke mezin pêk anî.
Jenosîd bi fermandarîyê General Salih Paşa yê Fermandarê Kolordîya Dewleta Tirkîyeyê hate li dar xistin. Di Jenosîda Gelîyê Zîlanê de, 15.000 Kurd hatin qetil kirin ku di nav wan de gelek zarok, jin û pîr jî hebûn.
Di 96emîn salvegera Jenosîda Gelîyê Zîlanê de em careke din dibêjin ku me Jenosîda Gelîyê Zîlanê Ji Bîr Nekirîye û Em Ji Bîr Nakin Jî.
Em qesasên jenosîda Zîlanê rûreş dikin û hemû şehîdên Kurdistanê bi rêzdarî bi bîr tînin.
13.07.2026
Buroya Ragehandinê ya Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK)
..................................
Ma Jenosîdê Gelîyê Zîlane Xo Vîr Ra Nêkerd û Ma Do Vîr Nêkê Zî
Demê Xoverrodayîşê Agirî de, roja 13ê Temmûza 1930î de Dewleta Tirkîye Gelîyê Zîlane de qirkerdişêko pîl kerdbî.
Jenosîd bi fermandarîya General Salih Paşa yo ke Fermandarê Kolordîya Dewleta Tirkîya bi ra ame kerdene. Jenosîdê Gelîyê Zîlane de, 15.000 Kurdî amê qetilkerdiş. Mîyanê înan de xeylê gedeyî, cinî û extîyarî estbî.
Serrgêra Jenosîdê Gelîyê Zîlane ya 96ine de ma onca vanê, ma Jenosîdê Gelîyê Zîlane Vîr Nêkerd û Do Vîr Nêkere Zî.
Ma qirkerdişê Gelîyê Zîlane şermezar kenê û heme şehîdanê Kurdistanî bi hurmet yad kenê.
13.07.2026
Buroya Çapemenî ya Partîya welatparêzanê Kurdîstanî (PWK)