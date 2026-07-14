Dihok: Rêveberiya Rewşenbîrî ya Sêmêlê nivîskar û rojnamevan Bilind Mihemed bibîr anî
Navenda Nûçeyan (K24) – Di bin çavdêriya Qaymeqamê Sêmêlê Dijwar Şewket de, Rêveberiya Rewşenbîrî û Hunerî ya Sêmêlê bi hevkariya Yekitiya Nivîskarên Kurd-Tayê Dihokê, bi çalakiyeke berfireh salvegera wexerkirina helbestvan, romannivîs û rojnamevanê xwedî nav Bilind Mihemed vejand.
Rêveberiya Rewşenbîrî û Hunerî ya Sêmêlê li parêzgeha Dihokê îro (Sêşem, 14ê Tîrmeha 2026ê) li ser rûpela xwe ya tora civakî ya Facebookê belav kir ku, ev çalakî îro wekî xizmet, rêzgirtin û wefadarî bo canê helbestvan, romannivîs û rojnamevanê xwedî nav Bilind Mihemed rêk xist.
Amadebûyên vê merasîmê li destpêkê, ji bo rêzgirtina li canê pak ê şehîdên Kurdistanê û di serî de rêberê neteweyî Barzaniyê Nemir, çend deqîqeyan bêdeng rawestiyan. Piştre bernameyê fermî yê bîranînê hat destpêkirin.
Gotar û Rêzgirtina li Rola Bilind Mihemed
Rêveberê Rêveberiya Rewşenbîrî û Hunerî ya Sêmêlê Îsmaîl Hacanî gotarek pêşkêş kir û tê de hest û sozên xemgîniyê yên ji ber jidestdana rewşenbîrekî mîna Bilind Mihemed diyar kirin û bal kişand ser rola wî ya bibandor di warê çandî, rojnamevanî û xebata kurdîniyê de wekî girtiyekî siyasî.
Hevdem, Qaymeqamê Sêmêlê Dijwar Şewket jî bal kişand ser rola wî nivîskarî ya giring di warê edebiyat û rojnamevaniyê de û bilindiya exlaqê wî yê civakî li deverê.
Ji aliyê xwe ve, Serokê Yekitiya Nivîskarên Kurd-Tayê Dihokê Hesen Silêvaneyî jî bi navê dost û hevalên rehmetî gotarek pêşkêş kir. Silêvaneyî behsa xizmetên Bilind Mihemed ên di qada nivîsîn û edebiyata Kurdî de kir û sersaxî arasteyî malbat, dost, heval û hemî nivîskarên parêzgeha Dihokê kir.
Fîlmê Belgeyî û Panelên Zanistî
Di berdewamiya van merasiman de, fîlmekî belgeyî (dokumentarî) ku ji aliyê Alan Xalid ve li ser jiyan û berhemên Bilind Mihemed hatibû amadekirin, hat nîşandan. Piştî fîlmî, êvara bîranînê bi lidarxistina sê panelên zanistî û edebî berdewam bû:
1. Dr. Emîn Ebdulqadir: Li ser ezmûna romannivîsînê ya Bilind Mihemed rawestiya.
2. Ismet Mihemed Bedel: Nirxandinek li ser koma kurteçîrokên "Darên Axêv" pêşkêş kir.
3. Beyar Bavî: Xwendineke sosyolojîk li ser helbestên Bilind Mihemed pêşkêş kir.
Di dema panelan de, çend helbestên helbestvanê rehmetî hatin xwendin û hol ji hest, soz û dilîniya canê wî yê afirîner tijî bû.
Belavkirina Pirtûka Nû
Li dawiya merasimê, pirtûka nû ya nivîskar Bilind Mihemed a bi navê "Darên Axêv", ku wekî zincîra duyê ji aliyê Rêveberiya Rewşenbîrî û Hunerî ya Sêmêlê ve hatibû çapkirin, li ser amadebûyan hat belavkirin.
Rêveberiya Rewşenbîrî ya Sêmêlê li ser rûpela xwe tekez kir ku her çendî ew bi fizîkî çûbe jî, lê wekî ku dihat gotin: "Nivîsîn ne tenê rêzkirina peyvan e, belkî vegêrana çîroka jiyanê ye bi hemî êş û hêviyên wê ve." Bilind Mihemed îro di nav pirtûkên xwe û di dilê dostên xwe de her her bilind û rûmetdar maye.