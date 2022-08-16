Politika

Adana'da DAİŞ operasyonu: Gözaltılar var

Adana'da terör örgütü DAİŞ'e yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
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türkiye DAİŞ Adana operasyon gözaltı

HABER MERKEZİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü DAİŞ adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.

Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Polis ekipleri, adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, adreste bulunmayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (Kaynak: AA)

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