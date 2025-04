Başbakan'dan Papa Francis için taziye mesajı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Papa Francis'in vefatı dolayısıyla, Vatikan'a, Kürdistan, Irak ve dünyadaki Katoliklere başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Mesrur Barzani, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in vefatı dolayısıyla sosyal medya platformu X (Eski adıyla Twitter) hesabındantaziye mesajı paylaştı.

Vatikan'a, Kürdistan, Irak ve dünyadaki Katoliklere başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Barzani, mesajında, "Papa'nın ölümüyle dünya, sadakat ve birliği savunan birini kaybetti." dedi.

With the passing of His Holiness Pope Francis, the world has lost a voice of compassion and unity.



We offer our deepest condolences to the Vatican and the Catholic faithful across Kurdistan, Iraq, and the world.