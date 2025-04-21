Başbakan'dan Papa Francis için taziye mesajı

2025-04-21 12:02

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Papa Francis'in vefatı dolayısıyla, Vatikan'a, Kürdistan, Irak ve dünyadaki Katoliklere başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Mesrur Barzani, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in vefatı dolayısıyla sosyal medya platformu X (Eski adıyla Twitter) hesabındantaziye mesajı paylaştı.

Vatikan'a, Kürdistan, Irak ve dünyadaki Katoliklere başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Barzani, mesajında, "Papa'nın ölümüyle dünya, sadakat ve birliği savunan birini kaybetti." dedi.

With the passing of His Holiness Pope Francis, the world has lost a voice of compassion and unity.



We offer our deepest condolences to the Vatican and the Catholic faithful across Kurdistan, Iraq, and the world. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 21, 2025

Vatikan, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonuna çıkışından bir gün sonra, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Papa Francis'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Papa Francis, Başkan Mesud Barzani'yi ilk kez 13 Mart 2013'te Vatikan'da karşılamıştı. Başkan Barzani, 30 Mayıs 2014'te yine Vatikan'da Papa ile bir araya gelmişti.

Başbakan Mesrur ​​Barzani ise 19 Şubat 2020'de Vatikan ziyareti kapsamında, Kürdistan Bölgesi'ndeki bir arada yaşamasını ifade eden bir tabloyu Papa Francis'e armağan etmişti.

Papa Francis, 7 Mart 2021'de Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret ederek, üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.