Neçirvan Barzani: Peygamberin barışçıl ve insancıl mesajları tüm insanlığın üzerine kanat gersin

2025-09-04 10:15

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan, Irak ve dünyadaki Müslümanları, son Peygamber Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili vesilesiyle kutladı.

Neçirvan Barzani, 4 Eylül 2025 Perşembe günü, Hazreti Muhammed’in doğum yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Allah’tan Peygamberin barış, insanlık ve iyilik dolu mesajlarını İslam toplumuna ve tüm insanlığa ulaştırmasını dileyen Neçirvan Barzani, Kürdistan, Irak ve dünyadaki Müslümanları, son Peygamber Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili vesilesiyle kutladı.

“Diliyorum ki bu vesile, mutluluk ve huzuru Allah katında bize getirsin; barış ve esenliğe vesile olsun.” diyen Neçirvan Barzani, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Yüce Allah’tan niyazımız odur ki, Peygamberimizin (S.A.V.) doğum yıldönümü vesilesiyle barışçıl, insancıl ve iyilik dolu mesajları Müslüman toplumunun ve tüm insanlığın üzerine kanat gersin, hepimize yol göstersin. Kandiliniz kutlu ve mübarek olsun.”