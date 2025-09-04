Mevlit Kandili Başbakan’ın katılımıyla idrak edildi

2025-09-04 10:47

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil’de Mevlit Kandili için okutulan mevlit programına katıldı.

Erbil’deki Sawwaf Camii’nde, 4 Eylül 2025 Perşembe günü (bugün) İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in doğum yıldönümü kutlamaları kapsamında mevlit okutuldu.

Mevlit programına Başbakan Mesrur Barzani de katılım gösterdi.

Başbakan Barzani ayrıca sabah saatlerinde Mevlit Kandili vesilesiyle yayınladığı mesajda, “Bu mübarek gün, insanlığın yüksek değer ve ilkelerinin daha da güçlenmesine, barışın, birliğin, birlikte yaşamanın ve adaletin gelişmesine vesile olsun.” ifadesini kullandı.

Başbakan Barzani, “Peygamberin doğum günü kutlu olsun, Allah Kürdistan’ı korusun.” dedi.