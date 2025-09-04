MSB: SDG, ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmakta

2025-09-04 13:40

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) “silahsızlanma entegrasyon” taahhütlerini yerine getirmemesinin, Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

MSB kaynakları, 4 Eylül 2025 Perşembe günü (bugün) Suriye’deki son duruma ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SDG’nin Suriye'nin birlik bütünlüğüne ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, “SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır.” denildi.

Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetinin net olduğunun altı çizilen açıklamada, “SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğimiz ve Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimiz defalarca belirtilmiştir.” ifadesi yer aldı.

SDG’ye, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uyması çağrısı yapılan açıklamada, “Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye’ye her türlü desteği verecektir.” sözleri kullanıldı.