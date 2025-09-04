Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Eylül Perşembe günü MHP lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.
Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.
Basın mensuplarına fotoğraf veren iki lider ardından baş başa görüşmeye geçti.
Basına kapalı ziyaret, 50 dakika sürdü.
Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.
Yılın 5. görüşmesini yapan Erdoğan-Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" konusunu değerlendirmesi bekleniyor.