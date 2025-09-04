CENTCOM Komutanı, Mazlum Abdi ile bir araya geldi

2025-09-04 19:56

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Charles Brad Cooper ile bir araya geldi.

ANHA'nın SDG içinden özel bir kaynağa dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Brad Cooper'in Rojava ziyareti kapsamında SDG Genel Komutanı Mazlum Ebdi ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Amiral Cooper, ABD’nin SDG’ye desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, teröre karşı ortak mücadelenin yanı sıra DAİŞ kampların güvenliği ve DAİŞ’li tutukluların bulunduğu cezaevlerinin korunmasına devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca Şam yönetimi ile yürütülen diyalogların son durumunun da ele alındığı görüşmede, Mazlum Abdi’nin, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanması ve müzakere sürecinin sürdürülmesine bağlı olduklarını ifade ettiği, ayrıca güven inşası için Suriye Hükümetinin bazı adımlar atmasının önemine dikkat çektiği kaydedildi.