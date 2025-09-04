Politika

CENTCOM: Kürdistan Bölgesi, ABD'nin bölgedeki önemli bir müttefik ve ortağıdır

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Kürdistan Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarını desteklemeye kararlı olduğunu duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, CENTCOM Komutanı Brad Cooper'in, Erbil'i ziyaret ederek Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur ​​Barzani ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmelerde bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve terör örgütü DAİŞ'e karşı mücadele konusu ele alındı ​​ve ABD'nin Peşmerge güçlerine verdiği desteğin önemi vurgulandı." denildi.

Cooper'in de Kürdistan Bölgesi'nin ABD'nin bölgedeki önemli bir müttefiki ve ortağı olduğunu söylediği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin, bölgedeki Kürdistan Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarını desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı.

 
 

