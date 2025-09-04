Fuad Hüseyin, UNRWA Genel Komiseri ile görüştü

2025-09-04 22:41

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fuad Hüseyin, 4 Eylül Perşembe günü Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Birliği Konseyi’nin 164. dönem olağan bakanlar toplantısı oturumları kapsamında UNRWA Genel Komiseri ile görüştü.

Açıklamada, “Görüşmede, özellikle Gazze Şeridi ve bölgedeki son gelişmeler ışığında işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani kriz değerlendirildi. Ayrıca, ajansın ve kadrolarının Filistinli vatandaşlara destek ve yardım sağlama konusundaki çabaları ele alındı.” denildi.