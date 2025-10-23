İmamoğlu hakkında “casusluk” soruşturması

3 saat önce

Soruşturma dosyasında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “mensubu olduğu iddia edilen bir suç örgütüyle” bağlantılı para transferleri, yabancı istihbarat irtibatları ve seçim kampanyasına yönelik “stratejik çalışmaların” incelendiği ileri sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında “casusluk” suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelendiği, bu materyallerde İmamoğlu ile iletişimde olduğu iddia edilen kişiler ve yabancı ülke vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarının bulunduğunun öne sürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “yabancı ülke lehine ajanlık faaliyetleri yürütüldüğü, kriptolu iletişim programları üzerinden bilgi paylaşımı yapıldığı ve bu eylemlerin casusluk faaliyeti kapsamında değerlendirildiği” denildi.

Ayrıca İmamoğlu’nun “mensubu olduğu iddia edilen bir suç örgütüyle” bağlantılı para transferleri, yabancı istihbarat irtibatları ve seçim kampanyasına yönelik “stratejik çalışmaların” incelendiği ileri sürüldü.

Aynı soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın da gözaltına alındığı belirtildi.

Yanardağ hakkında da “casusluk” suçlamasıyla işlem başlatıldığı belirtilirken soruşturmanın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğü kaydedildi.