Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını ilan edildi

2025-09-04 23:38

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai ilinde Ebola salgını ilan edildi.

KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, Mweka bölgesinde ilan edilen salgında şimdiye kadar 28 Ebola vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Salgın nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu belirten Kamba, ölüm oranının yüzde 57 olarak belirlendiğini ve rakamların geçici olduğunu, araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Hükümetin, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması kurduğunu söyleyen Bakan Kamba hızlı müdahale ekiplerinin sahaya sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini, izolasyon prosedürleri uygulamaya konulduğunu ve cenaze işlemlerinin diğer insanların güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiğini aktardı.

Öte yandan Kanada merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Ebola salgınına müdahale için bölgeye ekip gönderdiğini açıkladı.

MSF, ulusal otoriteler ve uluslararası sağlık ortaklarıyla koordinasyon halinde hareket ettiklerini belirterek, "Durumu değerlendiriyoruz ve müdahaleye en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabileceğimizi araştırıyoruz." sözlerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC'deki Ebola salgınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KDC'de yeni Ebola salgınının doğrulandığını belirterek, "Ne yazık ki şu ana kadar 4'ü sağlık çalışanı 15 ölüm bildirildi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin, sağlık çalışanlarını korumak ve hastalara bakım sağlamak için gereken uzmanları ve tıbbi malzemeleri konuşlandırarak müdahaleyi desteklediğini bildirdi.