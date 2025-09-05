Anne Hidalgo, Başkan Barzani ağırladı

2025-09-05 11:06

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Başkan Mesud Barzani’yi ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, Peşmerge ve Başkan Barzani'nin hikayesinin Kürt halkının tarihinde birçok önemli faktöre sahip olduğunu söyledi.

Başkan Barzani, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Peşmerge adının verileceği caddenin açılışını yapmak üzere Paris’e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Başkan Barzani, Paris Belediye binasında Anne Hidalgo ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi basına açıklama yapan Anne Hidalgo, “Başkan Barzani'yi ağırlamak büyük bir onur. İlk görüşmemiz 2015 yılında, DAİŞ’le mücadele sırasında gerçekleşmişti. Başkan ve Peşmergeler hepimizin, tüm Kürtlerin ve Kürt halkının özgürlüğü için mücadele ettiler.” dedi.

Büyük bir memnuniyetle güzergaha Paris'te “Peşmerge Caddesi” adını verdiklerini kaydeden Hidalgo, “Peşmerge ve Başkan Barzani'nin hikayesi Kürt halkının tarihinde çok önemli unsurlar barındırıyor.” diye konuştu.

Anne Hidalgo, “Bugün Başkan Barzani'yi bir kez daha ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu benim için çok özel. Ayrıca, Paris'teki Kürt Enstitüsü ile iyi ilişkilerimiz var.” sözlerini sarf etti.