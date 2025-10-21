BAE heyeti Erbil Kalesi'ni ziyaret etti

47 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Belediyeler ve Turizm Bakanı Sasan Awni, "BAE heyetini Erbil Kalesi'nde kabul ettik." dedi.

Belediyeler ve Turizm Bakanı Sasan Awni, sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bakanlar Kurulu İşleri Bakan Yardımcısı Abdullah Nasır Luta ve beraberindeki heyetini kabul ettiğini kaydetti.

Konuk heyetin ziyaret amacını açıklayan Awni, "BAE heyeti, ekonomik ilişkileri geliştirmek ve Kürdistan Bölgesi'nde düzenlenecek bir ekonomik foruma katılmak amacıyla Erbil'i ziyaret etti." dedi