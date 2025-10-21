Rubio'dan Sudani'ye: Irak'taki milis grupların silahsızlandırılması gerekiyor

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhmmed Şiya Sudani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, silahlı grupların silahsızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, bu grupların Irak'ın egemenliğini zayıflattığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott tarafından bugün (21 Ekim Salı günü) yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı, Irak Başbakanı Sudani'yi, Irak, Türkiye ve ABD ekonomilerine fayda sağlayacak olan Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasından dolayı tebrik etti.

Açıklamada, "Telefon görüşmesinde Marco Rubio, Irak egemenliğini zayıflatan, ABD ve Iraklıların hayatlarını tehdit eden ve mali kaynakları yağmalayan silahlı grupların silahsızlandırılmasının önemini vurguladı." denildi.

Rubio, ayrıca ABD'nin Irak egemenliğini korumak, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve ekonomik bağları güçlendirmek gibi ortak çıkarları ilerletmek için Iraklı ortaklarla yakın bir şekilde çalışma taahhüdünü yineledi.