Başkan Barzani: Kürdistan halkı ile Fransa arasındaki ilişkiler tarihidir

2025-09-05 11:28

Başkan Mesud Barzani, Kürt halkı ile Fransa arasındaki ilişkileri “tarihi ilişkiler” olarak nitelendirdi.

Başkan Barzani, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Peşmerge adının verileceği yolun açılışını yapmak üzere Paris’e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Başkan Barzani, Paris Belediye binasında Anne Hidalgo ile bir araya geldi.

Görüşme kapsamında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Başkan Barzani, “Paris'i ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum ve belediye meclisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Paris'te Peşmerge Caddesi'nin açılışı hakkında Başkan Barzani, “Bu çok önemli ve tarihi bir çalışmadır, Kürt halkı ile Fransa arasındaki ilişkilerin tarihi olduğunu ve bu ilişkileri sürdüreceğimizi göstermektedir.” diye konuştu.

“Paris'te bir caddeye Peşmerge isminin verilmesi, Fransa'nın Kürt halkına olan ilgisinin en büyük kanıtıdır.” diyen Başkan Barzani, “Bugün çok önemli ve tarihi bir gün ve Kürdistan halkını bu kutsal günde kutluyorum.” ifadesini kullandı.