Başkan Barzani, Peşmerge kahramanlık sembolünü Paris Belediye Başkanı'na takdim etti

2025-09-05 11:51

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, “Hepimiz Peşmerge’ye borçluyuz. Peşmerge hepimiz adına DAİŞ’e karşı savaştı." dedi.

Başkan Barzani, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Peşmerge adının verileceği yolun açılışını yapmak üzere Paris’e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Başkan Barzani, Paris Belediye binasında Anne Hidalgo ile bir araya geldi.

Başkan Barzani, Anne Hidalgo’ya Peşmerge'nin kahramanlıkları ve terör örgütü DAİŞ’e karşı kazandığı zaferlerin anlatıldığı bir kitap, Peşmerge heykeli ve Kürdistan balı hediye etti.

Peşmerge tablosunu aldığı sırada Hidalgo, “Bu hediye benim için çok değerli, ofisimde bir yere koymalıyım. Gelen misafirlerimin Peşmerge heykelini görmesi gerek.” diye konuştu.

