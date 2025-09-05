Paris- Başkan Barzani, Peşmerge Caddesi açılış törenine katıldı

2025-09-05 12:33

Başkan Mesud Barzani, Paris’in kalbinde “Peşmerge” adı verilen yolun açılış törenine onur konuğu olarak katıldı. Terörle mücadeledeki rolü nedeniyle yola “Peşmerge” adı verildi.

Başkan Barzani, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Paris’e ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Barzani’ye ziyaretinde, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Fransa Temsilcisi Ali Dolamari ve Erbil Valisi Umed Xoşnaw da eşlik etti.

Paris’teki Andre Citroën Parkında gerçekleştirilen törenle, “Peşmerge” adı verilen yolun açılışı yapıldı.

Tören kapsamında parkta farklı etkinlikler düzenlenirken, Peşmergelerin fotoğraflarının yer aldığı resimler sergilendi.

Parktaki törene DAİŞ’le savaşta gazi olanlar dahil çok sayıda Peşmerge de katıldı.

Tören öncesi Başkan Barzani, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile bir araya geldi.

Görüşme kapsamında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Başkan Barzani, “Paris'i ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum ve belediye meclisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Paris'te Peşmerge Caddesi'nin açılışı hakkında Başkan Barzani, “Bu çok önemli ve tarihi bir çalışmadır, Kürt halkı ile Fransa arasındaki ilişkilerin tarihi olduğunu ve bu ilişkileri sürdüreceğimizi göstermektedir.” diye konuştu.

“Paris'te bir caddeye Peşmerge isminin verilmesi, Fransa'nın Kürt halkına olan ilgisinin en büyük kanıtıdır.” diyen Başkan Barzani, “Bugün çok önemli ve tarihi bir gün ve Kürdistan halkını bu kutsal günde kutluyorum.” ifadesini kullandı.

Anne Hidalgo ise “Başkan Barzani'yi ağırlamak büyük bir onur. İlk görüşmemiz 2015 yılında, DAİŞ’le mücadele sırasında gerçekleşmişti. Başkan ve Peşmergeler hepimizin, tüm Kürtlerin ve Kürt halkının özgürlüğü için mücadele ettiler.” dedi.

Büyük bir memnuniyetle güzergaha Paris'te “Peşmerge Caddesi” adını verdiklerini kaydeden Hidalgo, “Peşmerge ve Başkan Barzani'nin hikayesi Kürt halkının tarihinde çok önemli unsurlar barındırıyor.” diye konuştu.

Anne Hidalgo, “Bugün Başkan Barzani'yi bir kez daha ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu benim için çok özel. Ayrıca, Paris'teki Kürt Enstitüsü ile iyi ilişkilerimiz var.” sözlerini sarf etti.

Görüşmede Başkan Barzani, Anne Hidalgo’ya Peşmerge'nin kahramanlıkları ve terör örgütü DAİŞ’e karşı kazandığı zaferlerin anlatıldığı bir kitap, Peşmerge heykeli ve Kürdistan balı hediye etti.

Peşmerge tablosunu aldığı sırada Hidalgo, “Bu hediye benim için çok değerli, ofisimde bir yere koymalıyım. Gelen misafirlerimin Peşmerge heykelini görmesi gerek.” diye konuştu.

Paris Belediye Başkanı, “Hepimiz Peşmerge’ye borçluyuz. Peşmerge hepimiz adına DAİŞ’e karşı savaştı." ifadesini kullandı.