Paris 15. Bölge Belediye Başkanı: Yaptığımız şey Peşmerge'nin mücadelesine sadakattir

2025-09-05 13:18

Paris 15. Bölge Belediye Başkanı Philippe Goujon, Peşmerge güçlerinin DAİŞ’e karşı mücadelede güçlü bir savunma ortaya koyduğunu ve Kürdistan'ın simgesi haline geldiğini söyledi.

Paris 15. Bölge Belediye Başkanı, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Paris’teki Andre Citroën Parkında, Peşmerge Caddesi’nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

“Bugün burada Peşmergelere olan sevgimizi ifade etmek için bulunuyoruz. Yaptığımız şey, Peşmergelerin mücadelesine sadakat göstermektir.” diyen Gounjon, caddeye Peşmerge ismini vererek, “insanlığın özgürlüğü için savaşan Peşmergelerin fedakarlıklarını onurlandırdıklarını” belirtti.

Baas rejiminin Kürtleri yok etmeye çalıştığı dönemlerde Peşmerge güçlerinin güçlü bir savunma yaptığını söyleyen Gounjon, “Peşmergeler kültürlerini ve kimliklerini savundular. Yok edilmediler, kendilerini yarattılar. Kürdistan'ın sembolü oldular. DAİŞ’e karşı mücadelede de tarih yazdılar, binlerce canı feda ettiler ve Ezidileri korudular.” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda Peşmerge’nin terör örgütü DAİŞ’e karşı mücadelede savunma yaptığını ve unutulmamaları gerektiğini kaydeden Paris 15. Bölge Belediye Başkanı, “Başkan Barzani, Kürdistan'daki Kürtleri temsil ediyor.” dedi.

Paris 15. Bölge Belediye Başkanı, caddeye Peşmerge adının verilmesiyle Peşmerge güçlerine olan bağlılıklarını bir kez daha vurguladıklarının altını çizdi.