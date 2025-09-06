Irak Büyükelçiliği "Iraklıların Rus ordusuna katılarak savaştığı" iddialarını yalanladı

17 saat önce

Irak’ın Moskova Büyükelçiliği, Rusya’da yaşayan Irak vatandaşlarını Rusya-Ukrayna savaşına katılmaya yönelik “çeşitli tuzak ve çağrılara” karşı uyardı.

Irak Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kişinin “Rusya’daki Irak topluluğunu temsil ettiğini” öne süren paylaşımlarının tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Büyükelçiliğimiz bu tür yanıltıcı iddialarla bağlantılı hiçbir vize vermemektedir. Rusya topraklarına giriş vizelerini vermeye yetkili tek merci, yalnızca Rusya Federasyonu’nun Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil ile Basra’daki konsolosluklarıdır.” denildi.

Irak’ın Rusya-Ukrayna krizinde tarafsızlık politikasını sürdürdüğünü ve her zaman barışçıl çözümler ile diyaloğu savunduğunu vurgulayan büyükelçilik, Rusya’da Irak topluluğunu temsil eden herhangi bir resmi kişi veya kurum bulunmadığını, bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

“Bazı Iraklıların farklı gerekçelerle savaşa katılmaları yönünde yönlendirilmesine veya kandırılmasına yönelik girişimlere karşı dikkatli olun.” uyarısı yapan Büyükelçilik, bu uygulamaları kesin şekilde reddettiğini ve Iraklıların çıkarlarını korumak için diplomatik ve hukuki yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.