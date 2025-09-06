Barzani Yardım Vakfı: Kürt toplumunun dayanışma ruhunu dünyaya gösterdik

17 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF) Başkanı Musa Ahmed, "Kürt toplumunun dayanışma ruhunu dünyaya gösterdik." dedi.

BCF, 2005 yılında Erbil'de kurulan hayırsever bir kuruluştur. Mesrur ​​Barzani, kuruluşun çalışmalarını doğrudan denetlemektedir.

BCF'nin öne çıkan özelliklerinden biri bağışlanan tüm fonların doğrudan yararlanıcılara ulaştırılmasıdır. Bu durum, ABD, Almanya, Avrupa ve Körfez ülkeleri gibi uluslararası bağışçılar nezdinde vakfa büyük bir güven sağlamıştır.

BCF'nin yıllık raporuna göre vakıf yalnızca 2024 yılında 432 bin 706 aileye çeşitli insani yardım hizmetleri sunmuştur.

BCF'nin en önemli projelerinden biri, yetimlere üniversite ve kolej eğitimlerinin sonuna kadar hizmet ve destek sağlayan "Azizan" projesidir.

Engelliler ve Bekarlar Ofisi Başkanı Omer Ahmed Hasan, Kurdistan24'e verdiği demeçte, "Bu projeden (Azizan) 16 binden fazla çocuk yararlandı." dedi.

BCF Başkanı Musa Ahmed ise "Vakfımız, çeşitli uluslararası bağışçı ve insani yardım kuruluşlarıyla ilişkiler ve koordinasyon kurmuş olup, uluslararası ilke ve standartlara uygun olarak birçok ülkede faaliyet gösterme lisansına sahiptir. Aynı zamanda, kuruluşun çalışmaları aracılığıyla Kürt halkının insani yardım iş birliği ruhunu ve Kürt toplumunun güzel yönlerini dünyanın tüm ülkelerine gösterdik." sözlerini sarf etti.

Barzani Yardım Vakfı, Kürdistan Bölgesi'ndeki çalışmalarının yanı sıra, Irak, Bakur, Rojava, Türkiye, Suriye, Lübnan, Bangladeş ve Sudan'daki birçok mülteci kampına ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere yardım sağladı.

Kuruluş, çeşitli uluslararası bağışçılar ve insani yardım kuruluşlarıyla ilişkiler ve koordinasyon kurmuş olup, uluslararası yönerge ve standartlara uygun olarak çeşitli ülkelerde çalışma lisansına sahiptir.