Başbakan, Sarsing'deki Hecer Otelinin açılışını yaptı
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Amedi bölgesinde bulunan ve restore edilen Hecer Otelinin açılışını gerçekleştirdi.
Amedi’ye ziyaret gerçekleştiren Başbakan Barzani, Sarsing'de yer alan Hecer Otelinin açılışını yaptı.
15 bin metrekarelik alan üzerinde 1946 yılında inşası başlayıp 1951’de hizmete açılan otel, yaklaşık 150 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip.
Yerel ekonomiyi canlandırması beklenen otel bir süre önce restore edilmişti.