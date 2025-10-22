Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani Doha'da görüştü

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Erdoğan, Körfez turu kapsamında Kuveyt’in ardından 22 Ekim’de Katar'a ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşmede bulundu.

Başkent Doha'da, Emirlik Divanındaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni yapıldı.

Dün (21 Ekim) Körfez turunun ilk durağı Kuveyt’e giden Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelmişti.

Bayan Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından Türkiye ile Kuveyt arasındaki Deniz Taşımacılığı Anlaşması, Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı, enerji alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı ve doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı.