Myles Caggins: Petrol ihracatının yeniden başlatılması için yeni anlaşma yapılmalı

21 saat önce

Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) Sözcüsü Myles Caggins, petrol şirketlerinin yazılı bir anlaşma talep ettiğini belirterek, petrol ihracatının yeni bir anlaşma ve zaman gerektirdiğini söyledi.

Kurdistan24'e konuk olan APIKUR Sözcüsü Myles Caggins, "Kürdistan'ın petrol ihracatı iki buçuk yıldan fazla süredir askıya alınmıştır. Petrol ihracatının yeniden başlaması için belirli bir tarih yok." dedi.

APIKUR Sözcüsü, Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı, petrol şirketleri (APIKUR) ve SOMO'nun yazılı bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunduğunu belirterek, şirketlerin petrol satışları karşılığında yazılı anlaşmalar talep ettiğini vurguladı.

Myles Caggins, ayrıca ABD yöetiminin Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi petrol ihracatının yeniden başlaması için yazılı bir anlaşma imzalamaya teşvik etme girişimi olduğunu açıkladı.

Petrol şirketleriyle ilgili APIKUR Sözcüsü şunları söyledi:

"Şirketlerimiz, haklarının korunmasına saygı gösterilmesini istiyor."