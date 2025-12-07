Cengiz Çandar: Başkan Barzani Kürt ulusal birliğini korudu

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Başkan Mesud Barzani'nin mesajlarının ulusal birlik ruhunu canlandırdığını ve Kürtlerin bölgede barışın önemli bir karakteri olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Cengiz Çandar, Kurdistan24'e verdiği röportajda, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'nın önemine dikkat çekerek, bu konferansı, geçtiğimiz ay Duhok'ta düzenlenen rta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu'nun (MEPS2025) devamı ve tamamlayıcısı olarak nitelendirdi.Çandar'a göre söz konusu konferans ve forum Orta Doğu'da barış ve istikrar haritasını yeniden şekillendirmek için ciddi ve etkili birer platform.MEPS2025'in katılımcılarından biri olan Çandar, etkinliği, bölgedeki üst düzey isimlerin bir araya geldiği, oldukça etkili bir uluslararası platform olarak nitelendirdi. Çandar, Mazlum Abdi ve İlham Ahmed gibi isimlerin Duhok'ta bulunmasının, toplantının öneminin açık bir göstergesi olduğunu ve Kürt ulusal birliği yansıttığını söyledi.Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'nda okunan Başkan Barzani ve diğer Kürdistan Bölgesi liderlerinin mesajlarının öneminde değinen Çandar, "Bu mesajlar Kürt ulusal birliğinin yeniden canlandırılmasının temeli oldu." dedi.Cengiz Çandar ayrıca, "Her iki etkinlikten çıkan sonuç, Kürtlerin kendi ağırlıklarının olduğu ve Orta Doğu'da hiçbir barış ve istikrar sürecinin Kürtlerin güçlü ve kilit bir karakter olarak aktif katılımı olmadan başarılı olamayacağıdır." dedi.