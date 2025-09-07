Abdurrahman Sadık: Kürdistan Bölgesi birçok alanda Irak'tan daha ileride

9 saat önce

Kürdistan Bölgesi Çevre Koruma ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı Abdurrahman Sadık, Erbil'in iki bölgesinin temiz hava açısından en iyi durumda olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler tarafından 2019'da alınan bir kararla, her yıl 7 Eylül, Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü olarak kutlanıyor. Bu şekilde hava kirliliğine karşı küresel farkındalığı artırmak ve hava kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaları teşvik edilmesi hedefleniyor.

Abdurrahman Sadık, 7 Eylül 2025 Pazar günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin birçok alanda Irak'tan daha ileri seviyede olduğunu belirterek, dokuzuncu kabinenin sloganlarından birinin "Kürdistan'ın en büyük varlığı çevresidir" olduğunu hatırlattı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, çevre konusunda 15 yönerge yayınladığının altını çizen Abdurrahman Sadık, şu sözleri sarf etti:

“Kürdistan Bölgesi tüm illerde ve özerk yönetimlerde çevre ofisleri kurdu ve personel istihdam etti. 440 çevre mezunu özel sektörde gözlemci oldu. Runaki projesi çevre temizliğine olumlu etki edecek. Kürdistan Bölgesi'ndeki çevre giderek iyileşiyor. Erbil'in iki bölgesi temiz hava açısından en iyi durumda.”

Kürdistan Bölgesi'nde temiz hava seviyesinin orta düzeyde olduğunu aktaran Sadık, “Elektriğin %25'i temiz kaynaklardan elde edilmektedir, Başbakan çevrenin temiz tutulması konusunda ısrarcıdır ve temiz havaya büyük önem verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Çevre konusunda siyasi veya idari sınırlar yoktur.” diye konuştu.