ABD'li askeri yetkili Albay Bagley ve Sihad Barzani, bölgedeki tehditleri görüştü

52 dakika önce

Kıdemli savunma yetkilisi Albay Stephanie Bagley ve Peşmerge 1'inci Destek Gücü Komutanı Tuğgeneral Sihad Barzani, bölgdedeki altyapılara yönelik tehditlerle mücadelede koordinasyonun önemini vurguladı.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre Peşmerge 1'inci Destek Gücü Komutanı Tuğgeneral Sihad Barzani, bugün (11 Aralık 2025 Perşembe günü) kıdemli savunma yetkilisi Albay Stephanie Bagley ile bir araya geldi.

Görüşmede, ABD'nin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin güçlendirilmesine vurgu yapılırken, sabotaj gruplarının oluşturduğu tehditler de ele alındı.

Görüşmenin bir diğer konusu ise bölgedeki önemli altyapılara yönelik tehditler ve etkileriydi; Her iki taraf da bu tehditlerle mücadelede koordinasyonun önemini vurguladı.