Irak maliye ve planlama bakanları Parlamentoya çağrıldı

7 saat önce

Irak Maliye Bakanı Tayf Sami, Planlama Bakanı Muhammed Temim ve Merkez Bankası Başkanı Ali Alak'ın Parlamentoya çağrıldığı bildirildi.

Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu üyesi Halil Gazi, 7 Eylül 2025 Pazar günü K24’e yaptığı açıklamada, Tayf Sami, Muhammed Temim ve Ali Alak'ın bu hafta Irak Parlamentosu Maliye Komitesi toplantısına çağırıldığını söyledi.

Irak'ta emeklilerin maaşlarının bu ay bir hafta gecikmesi, büyük yankı yarattı.

Irak Maliye Bakanlığı ise emekli maaşlarının ödenmesindeki gecikmenin nedeninin bakanlıktaki teknik sorunlar ve para transferlerinden kaynaklandığını, konunun nakit sıkıntısıyla ilgili olmadığını açıkladı.

Bakanlık, ilgili teknik ekiplerin bankalarla koordineli şekilde aralıksız çalıştığını, ödemelerin en kısa sürede yeniden başlatılacağını belirtti. Ayrıca, gelecek aylarda maaş ödemelerinin aksamaması için ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve mali kurumlarla koordinasyonun güçlendirileceği kaydedildi.