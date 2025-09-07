Rusya ilk kez Kiev'de hükümet binasını hedef aldı

9 saat önce

Rusya bu sabah Ukrayna’ya yönelik 800’den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk kez Kiev’deki bir hükümet binası isabet alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden, Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Zelenskiy, Rus güçlerinin başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 800'den fazla İHA, 4 balistik füze ve 9 seyir füzesi kullanıldığını aktardı.

Saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 44 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, ilk yardım ekiplerinin başkentte çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, İHA’ların büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini ancak 54 İHA ile 9 füzenin kentteki hedeflere isabet ettiğini açıkladı.

Savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı hava saldırısında, Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını vurduğu kaydedildi.

Ukrayna Acil Durum Servisi ise hem kentin doğusunda hem de batısında çok sayıda apartmanın isabet aldığını, buralarda yangınlar çıktığını bildirdi.