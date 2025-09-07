İstanbul'un 6 ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüş yasağı

7 saat önce

İstanbul'da Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 3 gün süreyle gösteri ve eylemler yasaklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve yerlerine kayyum atanmasına ilişkin mahkeme kararına karşı CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın il binası önünde toplanma çağrısının ardından İstanbul Valiliği eylem ve etkinlikleri yasakladı.

Valilik, 7-10 Eylül tarihleri arasında gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin yasakladığını bildirdi.

Yasağın, 7 Eylül Pazar günü saat 20.00'den 10 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edeceği ifade edildi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, pazar akşamı saat 23.00'te İstanbul il binası önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı ile CHP'nin İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine Geçici Kurulun görevlendirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurulun, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulunun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır. İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."