Abbas Arakçi'den E3 ülkelerine mesaj

10 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya (E3 ülkeleri) gönderdiği mesajında, Tahran’ın nükleer programı konusunda şartlı anlaşmaya hazır olduğunu söyledi.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesine konuşan Arakçi, “Tahran, İran'a yönelik Avrupa yaptırımlarının kaldırılması karşılığında nükleer tesislerinde zenginleştirilen uranyum miktarının sınırlandırılmasına yönelik gerçekçi bir anlaşmaya hazır.” dedi.

Tahran’ın her zaman diplomasiye açık olduğunu söyleyen Bakan Arakçi, “Avrupa gerçekten diplomatik bir çözüm istiyorsa adımlar atmalı. Çünkü bunun dışında diplomasinin yerini tutacak başka bir şey yok.” diye konuştu.

Bugün, katıldığı “ İran Serbest ve Ticaret Bölgelerinde Yatırım Yetenekleri Ulusal Konferansı”nda konuşan Bakan Arakçi, “Washington adil müzakerelere hazır olduğunda Tahran da onunla görüşmeye hazırdır.” açıklamasını yaptı.

Tahran’ 12 günlük savaş öncesindeki şartlarla müzakere masasına dönmesinin imkansız olduğunun altını çizen Bakan Arakçi, “Elbette yeni tarzlar, yeni boyutlar olacak, yeni yapılar ortaya çıkacak, bunlara özel planlar yapmamız gerekiyor.” dedi.

Snapback mekanizması

Reuters, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde, E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa’nın İran'a karşı Snapback mekanizmasını devreye soktuğunu bildirdi.

E3 ülkelerinin, İran'a 30 gün içinde nükleer programına bağlılığını göstermesini istediği kaydedildi.

Ajansa göre E3 ülkeleri, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 (2015) sayılı kararını uzatması için İran'ı ikna etmeye çalışmaya devam edecek.

E3 ülkeleri

E3, bir konuda ortak görüşe sahip üç ülkenin bir araya gelmesi için kullanılan bir terimidir. İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'ın nükleer programı konusunda ortak görüşe sahiptir.