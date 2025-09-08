Irak Hükümeti Kerkük'teki petrol sahalarını geliştirmek için adım attı

8 saat önce

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Basım Xuzeir, Kerkük ve Nasıriye'deki petrol sahalarının geliştirilmesi için petrol şirketleriyle büyük sözleşmeler imzaladıklarını söyledi.

Bağdat’ta açılan Petrol, Gaz ve Petrol Projeleri Fuarında konuşan Basım Xuzeir, Irak Hükümetinin, yatırım, rafinaj, gaz ve dağıtım alanlarında uluslararası şirketlerle çok sayıda sözleşme imzaladığını belirtti.

Nasıriye ve Beled’deki petrol sahalarında çalışmalar gerçekleştirmesi için Chevron şirketi ile anlaşma imzaladıkların kaydeden Basım Xuzeir, Kerkük'teki dört petrol sahasına yatırım yapmak üzere BP ile bir sözleşme imzaladıklarını ve Artawi sahasında 10,9 milyar dolarlık bir gaz geliştirme projesine imza attıklarını dile getirdi.

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Xuzeir’in açıklamasına göre enerji ve petrol sektörlerinde insan kaynağına ağırlık vermek amacıyla mühendis ve üniversite mezunlarından yararlanılacak.