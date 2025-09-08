Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş hayatını kaybetti

7 saat önce

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlarından Cahit Karakaş, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski TBMM Başkanlarından Karakaş, dün gece saatlerinde, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 97 yaşında Ankara’da hayata veda etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi 13. Başkanı Sayın Cahit Karakaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cahit Karakaş kimdir?

Cahit Karakaş, 1928 yılında Bartın’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitiren Karakaş, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığında etüt proje ve kontrol mühendisi olarak çalıştı.

Bayındırlık Bakanlığı Limanlar İnşaatı Fen Heyeti Müdürü iken görevinden ayrılan Karakaş, 13. Ve 14. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Adalet Partisi’nden; 15. ve 16. Dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Zonguldak Milletvekili seçildi. Cahit Karakaş, 33. Hükümette 26 Mart 1971 – 10 Kasım 1971 tarihleri arasında Bayındırlık Bakanı ve 10 Kasım 1971 – 11 Aralık 1971 tarihleri arasında Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

Cahit Karakaş, 17 Kasım 1977'de TBMM Başkanlığına seçildi ve bu görevi 12 Eylül 1980 darbesine kadar sürdü. 1983’teki genel seçimlerde 17. Dönem Zonguldak Milletvekili seçilen Karakaş, milletvekilliği süresince uluslararası parlamento kuruluşlarında görev aldı.