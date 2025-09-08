Fransa’da hükümet düştü; Başbakan Bayrou istifa edecek

3 saat önce

Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti, 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçimlerden bu yana kurduğu ikinci azınlık hükümeti, 44 milyar avroluk kemer sıkma paketine destek için güven oylamasında istediği sonucu elde edemedi. Fransa’da "Beşinci Hükümet" ilk defa bir hükümet güven oylamasıyla düştü.

Parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis Genel Kurulunda düzenlenen olağanüstü oturumda, Bayrou hükümeti için güven oylaması yapıldı. 194 milletvekili, Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi.

Fransa'da 1958'den bu yana hükümetler 41 kez güven oylamasına giderken, ilk kez bir hükümet kendi girişimiyle gittiği güven oylamasında Parlamentodan yeterli desteği alamayarak düştü.

Ülkede daha önce 2 hükümet ise muhalefetin sunduğu gensoru önergeleriyle düşürülmüştü.

Siyasi grupların önde gelen isimlerinin oylama öncesi konuşma yaptığı Meclis oturumuna gerginlik hakimdi.

Bayrou, Mecliste yaptığı konuşmada, hükümetini güven oylamasına götürme kararını "doğruluk testi" olarak tanımlayarak bugün Ulusal Meclis'te tarihi bir oylamanın yapılacağını belirtti.

"2000 yılından bu yana diğerlerinden daha az üreten bir ülke haline geldik." diyen Bayrou, Fransa'nın yaklaşık 50 yıldır "dengeli" bir bütçeye sahip olmadığını söyledi.

François Bayrou, "Ülkemiz çalışıyor, zenginleştiğini düşünüyor ancak her yıl biraz daha fazla fakirleşiyor." yorumunu yaparak, ülkenin içinde bulunduğu borç krizi için "iç kanama" benzetmesi yaptı.

Bayrou, borca boyun eğmenin askeri güce boyun eğmekle eşdeğer olduğunu vurgulayarak, "İster silahlarla ister bizi aşan borç nedeniyle alacaklılar tarafından baskı altına alınalım her iki ihtimalde de özgürlüğümüzü kaybediyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Yeni Halk Cephesi’nin en büyük bileşeni olan Fransa Boyun Eğmeyen (LFI), güvenoyu yenilgisini Macron’a karşı da bir uyarı olarak değerlendirdi. LFI sözcüleri, “Bayrou düştü ama asıl gitmesi gereken Macron” yorumunda bulundu.