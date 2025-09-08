Urfa'da işçi taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

12 saat önce

Urfa'nın Hilvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre Mehmet Demir idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, kırsal Ovacık Mahallesi yakınlarında Hüseyin Kiraz yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 11'i kadın 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.