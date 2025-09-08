Avrupa Konseyi’ndeki konuşmasının ardından tutuklanan Hocaoğulları tahliye edildi

6 saat önce

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ndeki konuşmasının ardından tutuklanan Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye şubesinin Avrupa Konseyi gençlik delegesi Enes Hocaoğulları, tahliye edildi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yaptığı konuşma nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanan Enes Hocaoğulları, Ankara 86. Asliye Ceza Mahkemesinde ilk kez bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, 1 aydır cezaevinde tutulan Hocaoğulları’nın tahliyesine karar verdi.

Mart ayında Türkiye’de gençlerin karşılaştığı polis şiddetini ve muhalif belediye başkanlarının tutuklanmasını anlattığı konuşmasıyla gündeme gelen LGBTİ+ aktivisti ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye gençlik delegesi Enes Hocaoğulları, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Hocaoğulları, 5 Ağustos'ta Ankara Esenboğa Havaalanında gözaltına alınmıştı.

Hocaoğulları hakkında Avrupa Konseyinde yaptığı konuşma gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ayrı ayrı soruşturmalar yürütülüyordu. Bu iki dosya daha sonra Ankara’da birleştirildi.

Hocaoğulları’nın “Türkiye’de gençler artık yeter diyor” başlıklı konuşması, özellikle “Özgürlüklerimizi almak için yeter diyoruz” sözleriyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.