Başkan Barzani: ABD'nin Irak'tan çekilmesiyle DAİŞ yeniden canlanacak

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, ABD'nin Irak'tan çekilmesinin bölgede IŞİD'in yeniden canlanmasına yol açabileceği uyarısında bulunurken, Suriye'deki Kürt-Arap çatışmasının dış müdahaleye yol açmamasını temenni etti.

Başkan Barzani, France 24’e verdiği özel demeçte, ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesini, “ABD güçlerinin ve DAİŞ’e karşı uluslararası koalisyonun çekilmesiyle, 2012'deki senaryonun aynısıyla karşı karşıya kalacağız ve DAİŞ yeniden canlanacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü DAİŞ’in ciddi bir tehdit olduğunu resmi olarak birkaç kez vurguladıklarını söyleyen Başkan Barzani, "Güçlerin tamamen geri çekileceğine inanmıyorum. Ülkemizin ABD ve koalisyon güçlerine ihtiyacı olduğunu her zaman söyledik. Bunun nedeni, DAİŞ'in çok gerçek bir tehdit olması ve bunu birkaç kez resmi olarak beyan ettik. Bu, politikamızın bir parçasıdır." dedi.

Suriye’deki durum ve Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) entegrasyon sürecine değinen Başkan Barzani, Suriye'deki durumun ve Kürtler ile Araplar arasındaki ilişkilerin kötüleşerek dış müdahaleye yol açmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Başkan Barzani, “Sorunlar çözülmeli ama savaşla değil, çünkü savaş çözüm değil ve yeni hükümet ülkedeki tüm farklı toplulukları ve onların özelliklerini dikkate almalı.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Suriye Hükümeti ile SDG arasında mart ayında yapılan anlaşmayı desteklediğine işaret eden Başkan Barzani, “Biz de aynı şekilde bu süreci destekliyoruz. Anlaşmanın gerektiği gibi uygulanmasını sağlamak için hep birlikte çaba sarf ettik, ancak bazı zorluklar yaşandı ve yol kolay değil.” diye konuştu.

PKK’nin silah bırakmasından memnuniyet duyduğunu da söyleyen Başkan Barzani, şu sözleri sarf etti:

“Öncelikle barış sürecini desteklemek için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu seferki fark, hükümetin, Meclisin ve kamuoyunun barış sürecini desteklemesidir. Türkiye'de herkesin barış sürecinden yana olduğunu görüyoruz. Bu köklü bir değişim. PKK içindeki Kürt halkının çoğunluğu barışı ve süreci destekliyor. İşte bizim de umduğumuz buydu. Abdullah Öcalan, süreç başlamadan önce bile benimle görüşmek üzere bir heyet gönderdi. Barış sürecine resmi desteğimizi dile getirebildik ve bizden istenen her şeyi yaptık. Bunu yapmaya devam edeceğiz ve sürecin barış getirmesini ve tüm bölgede gerçek bir değişime yol açmasını umuyoruz.”

Abdullah Öcalan’la cezaevi dışında görüşme temennisinde bulunan Başkan Barzani, Öcalan’ın serbest bırakılmasının barış sürecinin sonuçlarından biri olacağı görüşünü de paylaştı.

Erbil ile Bağdat arasında sorunlar olduğunu kaydeden Başkan Barzani, “Ayrıca, eğer sorunlar üzerinde çalışmak için gerçek bir irade varsa, o zaman başarılı olabiliriz. Bizim ve Bağdat için yol haritası niteliğinde bir anayasamız var. Bizim isteğimiz anayasanın uygulanması. Federal sistemin tanınması sorunu da var. Bağdat'ın federalizmi tanımaması güncel bir sorun.” dedi.